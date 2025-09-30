Seznam společností
ALTEN
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

  • Philadelphia Area

ALTEN Strojní inženýr Platy v Philadelphia Area

Kompenzace Strojní inženýr in Philadelphia Area ve společnosti ALTEN činí $73.5K year pro Mechanical Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in Philadelphia Area činí celkem $72K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ALTEN. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Jaké jsou kariérní úrovně u ALTEN?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti ALTEN in Philadelphia Area představuje roční celkovou odměnu $75,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ALTEN pro pozici Strojní inženýr in Philadelphia Area je $72,000.

Další zdroje