Alphawave IP
Alphawave IP Platy

Platy ve společnosti Alphawave IP se pohybují od $50,130 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $112,235 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Alphawave IP. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Hardwarový inženýr
Median $102K

ASIC inženýr

Elektrotechnický inženýr
$108K
Programový manažer
$90.5K

Softwarový inženýr
$50.1K
Technický programový manažer
$112K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Alphawave IP je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,235. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alphawave IP je $102,234.

Další zdroje