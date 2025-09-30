Seznam společností
AlphaSights
Mediánový kompenzační balíček Prodej in New York City Area ve společnosti AlphaSights činí celkem $135K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaSights. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Celkem za rok
$115K
Pozice
-
Základní
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Prodej at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Prodej role in New York City Area is $110,000.

