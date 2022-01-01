Seznam společností
AlphaSights
AlphaSights Platy

Platy ve společnosti AlphaSights se pohybují od $74,625 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $240,790 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AlphaSights. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $150K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $130K
Prodej
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Personalista
Median $80.5K
Zákaznické služby
$81.6K
Datový vědec
$164K
Manažerský konzultant
$119K
Marketing
$74.6K
Projektový manažer
$127K
Manažer softwarového inženýrství
$241K
Venture kapitalista
$83.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti AlphaSights je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $240,790. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaSights je $127,400.

