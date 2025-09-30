Seznam společností
AlphaSense
AlphaSense Softwarový inženýr Platy v Finland

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Finland ve společnosti AlphaSense činí celkem €72.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaSense. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Celkem za rok
€72.3K
Pozice
L3
Základní
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u AlphaSense?

€142K

Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti AlphaSense podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti AlphaSense in Finland představuje roční celkovou odměnu €107,190. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaSense pro pozici Softwarový inženýr in Finland je €65,611.

