Mediánový kompenzační balíček Prodej in United Kingdom ve společnosti AlphaSense činí celkem £65.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaSense. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£45.4K
Pozice
-
Základní
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti AlphaSense podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti AlphaSense in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £107,654. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaSense pro pozici Prodej in United Kingdom je £45,377.

