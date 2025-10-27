Seznam společností
AlphaSense
AlphaSense Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti AlphaSense se pohybuje od $116K do $168K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaSense. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$133K - $151K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$116K$133K$151K$168K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti AlphaSense podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti AlphaSense in United States představuje roční celkovou odměnu $168,479. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaSense pro pozici Marketing in United States je $115,651.

Další zdroje