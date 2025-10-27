Seznam společností
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti AlphaGrep Securities činí celkem ₹7.27M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaGrep Securities. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹7.27M
Pozice
L3
Základní
₹5.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹2.08M
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u AlphaGrep Securities?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti AlphaGrep Securities in India představuje roční celkovou odměnu ₹10,424,921. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaGrep Securities pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹6,854,807.

