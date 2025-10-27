Seznam společností
AlphaGrep Securities
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

AlphaGrep Securities Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in India ve společnosti AlphaGrep Securities činí celkem ₹9.41M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AlphaGrep Securities. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹9.41M
Pozice
L4
Základní
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti AlphaGrep Securities in India představuje roční celkovou odměnu ₹13,068,538. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaGrep Securities pro pozici Datový analytik in India je ₹9,407,029.

