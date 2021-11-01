Seznam společností
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Platy

Platy ve společnosti AlphaGrep Securities se pohybují od $23,256 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $126,120 pro pozici Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AlphaGrep Securities. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Softwarový inženýr
Median $83.7K
Datový analytik
Median $108K
Finanční analytik
Median $126K

Personalista
$23.3K
Manažer softwarového inženýrství
$97.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti AlphaGrep Securities je Finanční analytik s roční celkovou odměnou $126,120. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AlphaGrep Securities je $97,160.

