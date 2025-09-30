Kompenzace Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti Allstate činí ₹2.19M year pro B2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Pune Metropolitan Region činí celkem ₹3.11M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allstate. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***