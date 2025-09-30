Seznam společností
Allstate
Allstate Softwarový inženýr Platy v New York City Area

Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Allstate činí $75.5K year pro A1. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $67.5K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allstate. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
A1
(Začátečnická úroveň)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Allstate?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Allstate in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $90,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Allstate pro pozici Softwarový inženýr in New York City Area je $67,477.

