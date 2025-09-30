Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Allstate se pohybuje od ₹984K year pro B1 do ₹2.33M year pro B2. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.58M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allstate. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
