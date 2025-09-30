Seznam společností
Allstate
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Aktuar

  • Všechny platy Aktuar

  • Canada

Allstate Aktuar Platy v Canada

Mediánový kompenzační balíček Aktuar in Canada ve společnosti Allstate činí celkem CA$74.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allstate. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Celkem za rok
CA$74.6K
Pozice
L1
Základní
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Allstate?

CA$226K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Aktuar nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuar ve společnosti Allstate in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$191,343. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Allstate pro pozici Aktuar in Canada je CA$74,613.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Allstate

Související společnosti

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje