Alloy
Alloy Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Alloy činí celkem $170K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alloy. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Mediánový balíček
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Celkem za rok
$170K
Pozice
L2
Základní
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Alloy?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Alloy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window.



Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Softwarový inženýr di Alloy in United States mencapai total kompensasi tahunan $225,000.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alloy untuk posisi Softwarový inženýr in United States adalah $168,009.

