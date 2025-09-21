Seznam společností
Allianz
  • Platy
  • Manažerský konzultant

  • Všechny platy Manažerský konzultant

Allianz Manažerský konzultant Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažerský konzultant in Germany ve společnosti Allianz činí celkem €78.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allianz. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Mediánový balíček
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Celkem za rok
€78.7K
Pozice
L3
Základní
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.9K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Allianz?

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $).

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Allianz in GermanyManažerský konzultant职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€132,040。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Allianz in GermanyManažerský konzultant职位的年度总薪酬中位数为€79,401。

