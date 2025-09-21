Seznam společností
Allianz
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Účetní

  • Všechny platy Účetní

Allianz Účetní Platy

Mediánový kompenzační balíček Účetní in Germany ve společnosti Allianz činí celkem €49.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Allianz. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Mediánový balíček
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Celkem za rok
€49.7K
Pozice
S2
Základní
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Allianz?

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Účetní nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Allianz in Germany představuje roční celkovou odměnu €72,465. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Allianz pro pozici Účetní in Germany je €49,721.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Allianz

Související společnosti

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje