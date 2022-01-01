Seznam společností
Allen Institute for AI Platy

Platy ve společnosti Allen Institute for AI se pohybují od $111,976 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $382,080 pro pozici Korporátní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Allen Institute for AI. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Median $213K
Korporátní rozvoj
$382K
Datový analytik
$190K

Lidské zdroje
$112K
Produktový designér
$132K
Prodej
$184K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Allen Institute for AI je Korporátní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $382,080. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Allen Institute for AI je $186,898.

