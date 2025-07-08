Seznam společností
ALLEN Career Institute Platy

Platy ve společnosti ALLEN Career Institute se pohybují od $20,997 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $83,681 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ALLEN Career Institute. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $21K
Produktový designér
$83.7K
Produktový manažer
$55.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ALLEN Career Institute je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $83,681. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ALLEN Career Institute je $55,215.

