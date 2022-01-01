Adresář Společností
AlixPartners Platy

Rozsah platů AlixPartners se pohybuje od $84,619 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $435,750 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AlixPartners. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Konzultant v managementu
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Obchodní analytik
$432K
Rozvoj obchodu
$413K

Datový vědec
$101K
Finanční analytik
$84.6K
Lidské zdroje
$199K
Projektový manažer
$176K
Softwarový inženýr
$191K
Technický manažer programu
$221K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AlixPartners je Konzultant v managementu at the Director level s roční celkovou kompenzací ve výši $435,750. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AlixPartners je $210,050.

