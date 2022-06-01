Adresář Společností
Aledade
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Aledade Platy

Rozsah platů Aledade se pohybuje od $96,900 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $250,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aledade. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $250K
Produktový manažer
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Administrativní asistent
$101K
Obchodní analytik
$99.5K
Datový analytik
$96.9K
Právní oddělení
$139K
Produktový designér
$158K
Náborový pracovník
$128K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Aledade podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aledade je Vedoucí softwarového inženýrství s roční celkovou kompenzací ve výši $250,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aledade je $135,430.

Doporučené práce

    Pro Aledade nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • CME
  • Evidation Health
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje