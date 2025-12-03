Seznam společností
Alarm.com
Alarm.com Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti Alarm.com se pohybuje od $133K do $189K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alarm.com. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$150K - $171K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$133K$150K$171K$189K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alarm.com podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alarm.com podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (NaN% za období)

  • 40% nabývá v 2nd-ROK (40.00% ročně)

  • 0% nabývá v 3rd-ROK (NaN% za období)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (40.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Alarm.com in United States představuje roční celkovou odměnu $188,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alarm.com pro pozici Marketing in United States je $132,800.

