Alarm.com
Alarm.com Hardwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in United States ve společnosti Alarm.com činí celkem $151K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alarm.com. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Celkem za rok
$151K
Pozice
Senior
Základní
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Alarm.com?
Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alarm.com podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Alarm.com podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (NaN% za období)

  • 40% nabývá v 2nd-ROK (40.00% ročně)

  • 0% nabývá v 3rd-ROK (NaN% za období)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (40.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Alarm.com in United States představuje roční celkovou odměnu $227,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alarm.com pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $161,000.

Další zdroje

