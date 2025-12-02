Seznam společností
Alan
Alan Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in France ve společnosti Alan se pohybuje od €34.4K do €48.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Alan. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$42.9K - $49.9K
France
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$39.6K$42.9K$49.9K$55.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Alan podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

7 years post-termination exercise window.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Alan in France představuje roční celkovou odměnu €48,108. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Alan pro pozici Marketing in France je €34,363.

Další zdroje

