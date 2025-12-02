Seznam společností
AkzoNobel
AkzoNobel Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in Taiwan ve společnosti AkzoNobel se pohybuje od NT$691K do NT$943K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AkzoNobel. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti AkzoNobel in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$943,320. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AkzoNobel pro pozici Administrativní asistent in Taiwan je NT$691,226.

Další zdroje

