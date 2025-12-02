Seznam společností
Akveo
Akveo Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in Poland ve společnosti Akveo se pohybuje od PLN 263K do PLN 359K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Akveo. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$76.4K - $92.4K
Poland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Akveo?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Akveo in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 358,677. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Akveo pro pozici Architekt řešení in Poland je PLN 262,823.

