Průměrná celková kompenzace Personalista in Poland ve společnosti Akveo se pohybuje od PLN 121K do PLN 165K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Akveo. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$35.2K - $42.6K
Poland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Akveo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Akveo in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 165,382. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Akveo pro pozici Personalista in Poland je PLN 121,185.

