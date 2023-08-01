Akveo Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Akveo se pohybuje od $27,175 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $84,420 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Akveo. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

Vedoucí produktového designu
$58.4K
Náborový pracovník
$27.2K
Softwarový inženýr
$60.3K

Architekt řešení
$84.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Akveo je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $84,420. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Akveo je $59,364.

