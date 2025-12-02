Seznam společností
Akvelon
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Akvelon Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Serbia ve společnosti Akvelon činí celkem $42K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Akvelon. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Akvelon
Software Engineer
Belgrade, SR, Serbia
Celkem za rok
$42K
Pozice
L3
Základní
$42K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Akvelon in Serbia představuje roční celkovou odměnu $60,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Akvelon pro pozici Softwarový inženýr in Serbia je $42,000.

Další zdroje

