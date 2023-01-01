Adresář Společností
Akvelon
Akvelon Platy

Rozsah platů Akvelon se pohybuje od $13,875 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $42,000 pro Softwarový inženýr na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $42K

Full-stack softwarový inženýr

Lidské zdroje
$18.6K
Náborový pracovník
$13.9K

FAQ

据报道，Akvelon最高薪的职位是Softwarový inženýr，年总薪酬为$42,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Akvelon的年总薪酬中位数为$18,622。

