AKQA Platy

Rozsah platů AKQA se pohybuje od $12,040 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí produktového designu na spodním konci do $130,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AKQA. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $130K
Produktový designér
Median $65K
Obchodní analytik
$81.8K

Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Vedoucí produktového designu
$12K
Projektový manažer
$112K
Vedoucí softwarového inženýrství
$106K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AKQA je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $130,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AKQA je $93,899.

