Seznam společností
Akoya
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Akoya Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Akoya činí celkem $130K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Akoya. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Akoya
Software Engineer
hidden
Celkem za rok
$130K
Pozice
-
Základní
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Akoya?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

أعلى حزمة راتب لوظيفة Softwarový inženýr في Akoya in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $150,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Akoya لوظيفة Softwarový inženýr in United States هو $125,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Akoya

Související společnosti

  • Microsoft
  • Databricks
  • SoFi
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje