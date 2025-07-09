Adresář Společností
Akkodis
Akkodis Platy

Rozsah platů Akkodis se pohybuje od $3,989 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $233,199 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Akkodis. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $109K
Biomedicínský inženýr
$52.9K
Datový vědec
$60.1K

Informatik (IT)
$44.4K
Produktový manažer
$52.1K
Manažer programu
$94.1K
Náborový pracovník
$4K
Prodej
$233K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Akkodis je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $233,199. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Akkodis je $56,521.

