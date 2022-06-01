Adresář Společností
Aisera
Aisera Platy

Rozsah platů Aisera se pohybuje od $31,032 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $283,575 pro Manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aisera. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Datový vědec
$164K
Produktový manažer
$226K
Manažer programu
$284K

Prodej
$186K
Obchodní inženýr
$281K
Softwarový inženýr
$31K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aisera je Manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $283,575. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aisera je $206,163.

