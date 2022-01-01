Seznam společností
Airtel India
Airtel India Platy

Platy ve společnosti Airtel India se pohybují od $3,631 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $113,207 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Airtel India. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Produktový manažer
Median $42K
Manažer softwarového inženýrství
Median $113K

Datový analytik
Median $36.8K
Obchodní analytik
Median $21.3K
Obchodní rozvoj
$45.5K
Datový analytik
$35.2K
Finanční analytik
$7.5K
Lidské zdroje
$16.4K
Informační technolog (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Marketingové operace
$3.6K
Produktový designér
Median $29K
Manažer produktového designu
$67.8K
Projektový manažer
$34.2K
Prodej
$14.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$12K
Architekt řešení
$49.4K

Datový architekt

Celkové odměňování
$25.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Airtel India je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $113,207. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Airtel India je $31,578.

