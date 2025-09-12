Seznam společností
Airtel Africa
Airtel Africa Platy

Platy ve společnosti Airtel Africa se pohybují od $5,814 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer obchodních operací na dolním konci až po $241,200 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Airtel Africa. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Median $21.6K

Backend softwarový inženýr

Účetní
$23.1K
Manažer obchodních operací
$5.8K

Informační technolog (IT)
$23.1K
Produktový manažer
$53.4K
Projektový manažer
$43.8K
Manažer softwarového inženýrství
$241K
Architekt řešení
$59.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Airtel Africa je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $241,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Airtel Africa je $33,476.

