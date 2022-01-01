Adresář Společností
Airtable Platy

Rozsah platů Airtable se pohybuje od $112,700 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $755,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Airtable. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $230K
Produktový manažer
Median $255K

UX výzkumník
Median $423K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $755K
Datový vědec
Median $315K
Marketingové operace
Median $172K
Obchodní operace
$388K
Obchodní analytik
$162K
Zákaznický servis
$113K
Péče o zákazníky
$114K
Lidské zdroje
$116K
Informatik (IT)
$332K
Marketing
$191K
Vedoucí produktového designu
$609K
Náborový pracovník
$166K
Obchodní inženýr
$165K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$362K
Architekt řešení
$288K
Technický manažer programu
$470K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Airtable podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Airtable podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Airtable je Vedoucí softwarového inženýrství s roční celkovou kompenzací ve výši $755,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Airtable je $278,523.

