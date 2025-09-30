Seznam společností
Airbus
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Spain

Airbus Softwarový inženýr Platy v Spain

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Spain ve společnosti Airbus činí celkem €53.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Airbus. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
€53.6K
Pozice
Junior
Základní
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Airbus?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Airbus in Spain sits at a yearly total compensation of €60,630. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Softwarový inženýr role in Spain is €45,372.

