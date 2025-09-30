Seznam společností
Airbus
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Bengaluru

Airbus Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Airbus se pohybuje od ₹1.23M year pro L1 do ₹2.54M year pro l3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹2M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Airbus. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Začátečnická úroveň)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Airbus?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Airbus in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹2,991,809. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Airbus pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,996,303.

Další zdroje