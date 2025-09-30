Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Airbus se pohybuje od ₹1.23M year pro L1 do ₹2.54M year pro l3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹2M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Airbus. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
