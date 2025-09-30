Kompenzace Softwarový inženýr in France ve společnosti Airbus činí €56.4K year pro l3. Mediánový yearní kompenzační balíček in France činí celkem €42.6K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Airbus. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***