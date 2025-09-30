Seznam společností
Airbus
Airbus Strojní inženýr Platy v Germany

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in Germany ve společnosti Airbus činí celkem €71.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Airbus.

Mediánový balíček
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Celkem za rok
€71.9K
Pozice
L2
Základní
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Airbus?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Airbus in Germany představuje roční celkovou odměnu €81,701. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Airbus pro pozici Strojní inženýr in Germany je €71,151.

