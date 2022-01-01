Adresář Společností
Air Liquide
Air Liquide Platy

Rozsah platů Air Liquide se pohybuje od $3,681 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $124,773 pro UX výzkumník na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Air Liquide. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $63.8K
Účetní
$35.3K
Administrativní asistent
$17.8K

Biomedicínský inženýr
$84.6K
Obchodní analytik
$58.7K
Rozvoj obchodu
$45.4K
Zákaznický servis
$31.6K
Datový analytik
$80.4K
Datový vědec
$122K
Elektrotechnický inženýr
$104K
Finanční analytik
$3.7K
Informatik (IT)
$99.5K
Strojní inženýr
$51.6K
Projektový manažer
$58.9K
Architekt řešení
$19.1K
Celková odměna
$16.6K
UX výzkumník
$125K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Air Liquide je UX výzkumník at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $124,773. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Air Liquide je $58,667.

