  • Platy
  • Information Technologist (IT)

  • Všechny platy Information Technologist (IT)

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Information Technologist (IT) in New York City Area ve společnosti AIG činí celkem $94.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AIG. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Celkem za rok
$94.3K
Pozice
hidden
Základní
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) ve společnosti AIG in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $299,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AIG pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area je $101,300.

Další zdroje