AIG
AIG Finanční analytik Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in New York City Area ve společnosti AIG činí celkem $110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AIG. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Celkem za rok
$110K
Pozice
Senior
Základní
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u AIG?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti AIG in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $200,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AIG pro pozici Finanční analytik in New York City Area je $108,000.

