Aidence Platy

Platy ve společnosti Aidence se pohybují od $96,567 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $152,735 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aidence. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Datový vědec
$96.6K
Softwarový inženýr
Median $113K
Manažer softwarového inženýrství
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Aidence je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $152,735. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aidence je $113,196.

