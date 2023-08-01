Seznam společností
AI21 Labs Platy

Platy ve společnosti AI21 Labs se pohybují od $98,225 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $163,785 pro pozici Produktový manažer na horním konci.

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $145K
Zákaznické služby
$98.2K
Produktový manažer
$164K

Časté dotazy

AI21 Labs薪资最高的职位是Produktový manažer at the Common Range Average level，年度总薪酬为$163,785。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AI21 Labs的年度总薪酬中位数为$144,883。

