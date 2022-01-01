Seznam společností
Agora
Agora Platy

Platy ve společnosti Agora se pohybují od $59,013 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $160,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Agora. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $160K
Úspěch zákazníků
$73.6K
Lidské zdroje
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Architekt řešení
$59K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Agora je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $160,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Agora je $111,440.

Další zdroje