Seznam společností
Agero
Agero Platy

Platy ve společnosti Agero se pohybují od $165,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $217,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Median $165K

Datový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $217K
Produktový manažer
$174K

Programový manažer
$170K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Agero je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $217,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Agero je $172,166.

