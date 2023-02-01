Seznam společností
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Platy

Platy ve společnosti Agency for Science, Technology and Research se pohybují od $48,215 celkové roční kompenzace pro pozici Chemický inženýr na dolním konci až po $91,734 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Agency for Science, Technology and Research. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $78.8K

Výzkumný vědec

Datový vědec
Median $91.7K
Biomedicínský inženýr
$73.6K

Chemický inženýr
$48.2K

Výzkumný inženýr

Datový analytik
$49.5K
Hardwarový inženýr
$66.4K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Agency for Science, Technology and Research je Datový vědec s roční celkovou odměnou $91,734. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Agency for Science, Technology and Research je $70,028.

