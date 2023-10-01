Adresář Společností
AFRY
AFRY Platy

Rozsah platů AFRY se pohybuje od $52,470 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $97,111 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AFRY. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $52.5K
Obchodní analytik
$85.4K
Datový vědec
$55.9K

Hardwarový inženýr
$53.2K
Konzultant v managementu
$97.1K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AFRY to Konzultant v managementu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $97,111. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AFRY wynosi $55,853.

